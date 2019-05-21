شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: اتفاق جماعي بين أوبك وحلفائها على خفض المخزونات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي إن هناك إجماعا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام "تدريجيا".

وأوضح أن السعودية ستظل مستعدة لتلبية احتياجات السوق، مشيرا إلى أن احتمال تمديد قيود الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك والدول غير الأعضاء بالمنظمة إلى النصف الثاني من 2019 كان الخيار الرئيسي الذي بحثه اجتماع لجنة وزارية خلال اليوم.

وأكد أن الأمور قد تتغير بحلول يونيو، بحسب العربية نت.

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واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون، فيما يُعرف بأوبك وحلفائها، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير لمدة ستة أشهر، بهدف وقف زيادة المخزونات ودعم الأسعار.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في وقت سابق إن الحد من التخفيضات خضع للبحث وإن وضع الإمدادات سيكون أكثر وضوحا خلال شهر، بما في ذلك من دول واقعة تحت عقوبات.

في غضون ذلك، ذكر مصدران مطلعان أن السعودية وروسيا تبحثان احتمالين رئيسيين لاجتماع أوبك+ في يونيو وأن كلا الاحتمالين يقترح زيادة الإنتاج اعتبارا من النصف الثاني من 2019.