شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال تتوقع تراجع الطلب على الإسمنت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة الراجحي كابيتال تراجعا ملحوظا في الطلب على الإسمنت خلال الفصلين المقبلين بسبب عوامل موسمية مثل إجازة عيد الفطر وإجازات الصيف.

ورجحت شركة الأبحاث في تقرير لها اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، استمرار الارتفاع بصادرات الإسمنت في ظل ضعف الطلب المحلي، الأمر الذي سيساعد شركات الإسمنت على تصريف مخزوناتها.

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وأفاد التقرير أن الطلب على الإسمنت سيبقى تحت الضغط للعام الثالث على التوالي، متوقعا تراجعه في 2019 بسبب محدودية الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار البناء نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة وأسعار الطاقة.

وسجلت أسعار بيع الإسمنت في السوق المحلية ارتفاعا في الربع الأول رغم تراجع الطلب بنحو 9% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

جاء ذلك بسبب إنهاء المنتجين لحرب الأسعار بهدف زيادة حصصهم السوقية والتركيز على رفع أسعارهم.