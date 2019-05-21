شكرا لقرائتكم خبر عن "دور للفنادق" تبدأ توزيع أرباح النصف الثاني بواقع 25 هللة للسهم .الخميس المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دور للضيافة عن بدء توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام 2018 بإجمالي 25 مليون ريال، اعتباراً من يوم الخميس المُقبل الموافق 23 مايو الجاري.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- اليوم الإثنين- إن التوزيعات ستكون على أساس 100 مليون سهم قائم، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2018 بإجمالي 25 مليون ريال، بحصة تبلغ 25 هللة لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 47.7% إلى 9.5 مليون ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، مقابل أرباح بلغت 18.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات خلال الربع الحالي نظراً لبدء احتساب مصاريف ما قبل الافتتاح للمشاريع التي تم دخولها للتشغيل خلال الربع الأول.