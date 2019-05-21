شكرا لقرائتكم خبر عن "الصمعاني" تبدأ توزيع 1.5 ريال للسهم في 29 يونيو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية بدء توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2018، بقيمة 2.250 مليون ريال، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو المُقبل.

ووفقا لبيان للشركة، المنشور على موقع "تداول"، اليوم الإثنين، سيتم توزيع الأرباح بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له، على أن يتم التوزيع على عدد 1.5 مليون سهم

وأشارت الشركة إلى أن الأرباح سيتم توزيعها عن طريق مصرف الراجحي بموجب الاتفاقية بين الشركة والمصرف وذلك بالتحويل مباشرة للحسابات الشخصية للمساهمين والمربوطة بمحافظهم الاستثمارية بجميع البنوك المحلية.

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وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم، أو ما يعادل 15% من القيمة الاسمية له، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.687 مليون ريال عن العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 459 ألف ريال خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 5.7 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى اختلاف الفترة حيث إن السنة الحالية 12 شهرا فقط وسنة المقارنة سنة طويلة 13 شهرا و 23 يوما.

كذلك ارتفع مخصص الزكاة 100% تقريبا نظراً لوجود مبالغ نقدية مستثمرة بالقيمة العادلة معدة لخطة الشركة التوسعية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً، وانخفضت المبيعات بسبب ركود الأسواق وقلة الطلب واشتداد المنافسة وانخفاض أسعار البيع.