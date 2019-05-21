شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "زهرة الواحة" تُقر توزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة زهرة الواحة للتجارة، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بقيمة 15 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 15 مليون سهم، بحصة تبلغ ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10%.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ وقدره 300 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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هذا وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال عن العام 2017، بحصة من التوزيعات تبلغ ريالاً واحداً، بنسبة توزيع 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 46.9 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى ارتفاع تكاليف شراء المادة الخام الرئيسية متأثرة بارتفاع أسعار البترول والتى تشتق منه المادة الخام الرئيسية مقارنة باسعار الشراء خلال العام السابق حيث تم تمرير هذه الزيادة تدريجيا على أسعار البيع من أجل الحفاظ على الحصة السوقية فى ظل المنافسة الحادة.