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شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوا" الإماراتية تستدرج عروض لمناقصة محطة حصيان والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" المدرجة بسوق ناسداك دبي ، من شركات المقاولات تقديم عروضها لمناقصة عقد الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنظمة التحكم وجمع البيانات في المرحلة الأولى من محطة الضخ بمنطقة حصيان في دبي.
وحددت الشركة يوم 28 مايو الحالي موعداً نهائياً لتلقي العروض لعقد المحطة التي تبلغ طاقتها 36 مليون جالون يوميا، بحسب صحيفة الخليج.
يذكر أن"ديوا" تنفذ محطة توليد الكهرباء بوقود الفحم النظيف في نفس المنطقة بطاقة 2400 ميجا وات.
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