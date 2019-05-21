- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي:"أوبك"وشركاؤها لن يقوموا بزيادة مبكرة للإنتاج والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن منظمة "أوبك" وشركاءها لن يقوموا بزيادة مبكرة لمستوى إنتاج النفط.
وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن تكرار خطأ العام 2018 لن يتكرر، مؤكدا بقوله "ليس من المنطقي زيادة الإنتاج الآن".
وأكد أن هدف أوبك وشركائها "استدامة توازن السوق النفطية، والتعامل بحكمة مع المتغيرات، مشيرا إلى أنه لا يرى حاجة للزيادة في الوقت الحالي وليس من المنطقي أن نزيد الإنتاج مع وجود زيادة في المخزون.
وأضاف الوزير خلال مشاركته باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك وشركائها في جدة، أن أعضاء أوبك والشركاء قادرون على زيادة الإنتاج لكنهم لن يقوموا بمثل هذه الخطوة قبل أوانها.
وتباين أداء أسعار النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضية وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتي:"أوبك"وشركاؤها لن يقوموا بزيادة مبكرة للإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.