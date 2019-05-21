شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي:"أوبك"وشركاؤها لن يقوموا بزيادة مبكرة للإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، أن منظمة "أوبك" وشركاءها لن يقوموا بزيادة مبكرة لمستوى إنتاج النفط.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن تكرار خطأ العام 2018 لن يتكرر، مؤكدا بقوله "ليس من المنطقي زيادة الإنتاج الآن".

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وأكد أن هدف أوبك وشركائها "استدامة توازن السوق النفطية، والتعامل بحكمة مع المتغيرات، مشيرا إلى أنه لا يرى حاجة للزيادة في الوقت الحالي وليس من المنطقي أن نزيد الإنتاج مع وجود زيادة في المخزون.

وأضاف الوزير خلال مشاركته باجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك وشركائها في جدة، أن أعضاء أوبك والشركاء قادرون على زيادة الإنتاج لكنهم لن يقوموا بمثل هذه الخطوة قبل أوانها.

وتباين أداء أسعار النفط خلال تداولات يوم الجمعة الماضية وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.