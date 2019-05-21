شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: إمدادات النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إن الهجمات التي تعرضت لها أصول طاقة سعودية مؤخرا تشكل مخاطر لأمن إمدادات النفط، لكنها لم تؤثر على إنتاج المملكة، بحسب العربية نت.

وجاء ذلك بتصريحات الفالح قبيل اجتماع لجنة وزارية من كبار المنتجين في منظمة أوبك وحلفائها، من بينهم السعودية وروسيا.

وقالت السعودية يوم الثلاثاء الماضي إن طائرات مسيرة مفخخة ضربت محطتين لضخ النفط في المملكة فيما وصفته بأنه عمل إرهابي ”جبان“ بعد يومين من تعرض ناقلتي نفط سعوديتين للتخريب قبالة ساحل الإمارات.

وتعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة، وذلك صباح يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م.