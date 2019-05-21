شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات و "أبوظبي التجاري" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي التجاري، ستوفر هذه الشراكة خدمة عملاء تتسم بالكفاءة وحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصاً لمساعدة المؤسسات والشركات المحلية على تعزيز مكانتها وترسيخ وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"،سيدعم هذا التحالف الذي يركز على تشجيع وتعزيز أعمال الشركات بدولة الإمارات من خلال تزويدها بمجموعة واسعة من حلول وأدوات الائتمان التجاري، مهمة الاتحاد لائتمان الصادرات المتمثلة في دعم سياسة التنويع غير النفطية والتنمية المستدامة للدولة.

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بموجب مذكرة التفاهم، وافق كلا الجانبين على التعاون في تقديم مجموعة شاملة من حلول تأمين الائتمان التجاري، وتمويل الصادرات والمشاريع، تأكيد خطابات الاعتماد، وورش العمل التثقيفية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ووقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وكولين فراسير، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، بحضور كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وفي الأول من مايو الجاري تم تنفيذ عملية من أكبر عمليات الدمج بين البنوك بدولة الإمارات، التي يستحوذ بموجبها بنك أبوظبي التجاري على بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، لتأسيس أحد أكبر الكيانات المصرفية العملاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.