شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات القابضة: أسهمنا متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة أمانات القابضة أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً للشهادة الصادرة عن دار الشريعة المحدودة. وأضافت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أن دار الشريعة قامت بمراجعة بياناتها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2019 . وأكدت دار الشريعة التزام "أمانات" بمبادئ الشريعة وفقاً لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعايير سوق دبي المالي لتداول الأسهم.

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