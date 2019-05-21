الذهب يستقر مع هبوط الأسهم والتركيز ينصب على محضر المركزي الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لسبائك ذهب

استقر الذهب يوم الاثنين بعدما تعافى قليلا من أدنى مستوياته فيما يزيد على أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مع هبوط أسواق الأسهم قبيل نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في السوق الفورية ليستقر عند 1276.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1744 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الثالث من مايو أيار عند 1273.22 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 1277.30 دولار للأوقية.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى محضر المركزي الأمريكي المنتظر نشره يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يقدم نظرة على الاجتماع الذي عقده البنك في الأول من مايو أيار، وقرر فيه صناع السياسات الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير وأشاروا إلى عدم الرغبة في تعديلها قريبا.

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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 14.45 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر عند 14.33 دولار.

واستقر البلاتين عند 813.75 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 2.1 في المئة إلى 1337.51 دولار للأوقية.