تمسك «أوبك+» بالتخفيضات يرفع أسعار النفط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تمسك منظمة أوبك والمنتجين من خارجها خلال اجتماعهم في جدة مساء أمس الأول بالإبقاء على تخفيضات الإنتاج عند مستوياتها الحالية، والتي ساعدت في دعم الأسعار هذا العام، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إنه يوجد توافق داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها على خفض مخزونات الخام، لكنه سيظل متجاوبا مع متطلبات «سوق هشة».

فيما أبلغ وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الصحافيين أن تخفيف تخفيضات المعروض ليس القرار الصائب، وأن المنتجين قادرون على سد أي فجوة بالسوق.

ارتفاع النفط

وصعد خام برنت 90 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 73.11 دولارا للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق 73.40 دولارا، وهو أعلى سعر له منذ 26 أبريل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71 سنتا أو 1.1 % مسجلا 63.47 دولارا للبرميل. وكان الخام الأمريكي بلغ 63.81 دولارا في وقت سابق، وهي ذروته منذ أول مايو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد طهران يوم الأحد، مغردا بأن اندلاع حرب سيكون «نهاية رسمية» لإيران، ويأتي ذلك عقب هجمات الأسبوع الماضي على أصول نفطية سعودية وإطلاق صاروخ يوم الأحد على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد انفجر قريبا من السفارة الأمريكية.

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تحقيق التوازن

ووفق تصريح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في المؤتمر الصحفي، فإن الجميع اتفقوا على بذل قصارى جهودهم لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق النفطية، وقال «اجتماع جدة مهم جدا، قمنا بدراسة الأرقام وخضنا نقاشات بناءة فيما يتعلق بكيفية المضي قدما في استمرار التعاون، أداء بعض الدول كان جيدا وأخذت دورا أعلى وتجاوزت التوافق، السعودية وكازاخستان كان لهما دور كبير في الالتزام».

وأشار الوزير الروسي إلى أن الاجتماع ناقش أيضا مراقبة ما يحدث في سوق النفط، ووضع في الاعتبار ما سيحدث خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال «السؤال الرئيسي هو كيف يمكن تقييم الوضع لاتخاذ القرارات المناسبة للسوق لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وسنبذل قصارى جهودنا في هذا الاتجاه».

التزام روسي

في سياق متصل أكد وزير الطاقة الروسي في مقابلة مع تلفزيون وكالة أنباء بلومبيرج في جدة أن روسيا ستلتزم بأي اتفاق جديد من جانب تحالف «أوبك بلس» لإنتاج النفط يتوصل إليه المنتجون، ابتداء من يوليو المقبل.

وقال نوفاك إن قطاع النفط الروسي على استعداد للنظر في أي تخفيف لاستقطاعات الإنتاج، إذا كانت الأسواق في حاجة إلى المزيد من إمدادات النفط. وأضاف إن من الممكن تخفيف خفض إنتاج النفط ضمن اتفاقية أوبك بلس، على الرغم من عدم وجود إجماع بشأن أمور معينة لفعل ذلك، وتابع إن تمديد اتفاق «أوبك بلس» على الطاولة.

عدم اليقين

وأشار نوفاك إلى أن هناك الكثير من عدم اليقين في سوق النفط، لافتا إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تؤثر على توازن السوق، وأن مخزونات النفط العالمية تبلغ 13 مليون برميل نفط، وهى أكثر من متوسط خمس سنوات.

وكان تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء، وافق في ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى يوليو المقبل، منها 800 ألف برميل من أوبك، و400 ألف من خارجها.