تمديد مزاد إغلاق الأسهم السعودية 28 مايو مع الترقية لـ MSCI

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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مددت شركة السوق المالية السعودية «تداول» فترة مزاد الإغلاق للأسهم السعودية يوم 28 مايو بالتزامن مع الترقية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، لتصبح 20 دقيقة بدلا من 10 دقائق، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضا لـ 20 دقيقة أيضا بدلا من عشر دقائق.

ووفق بيان تداول يأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر إم إس سي آي (MSCI) للأسواق الناشئة الأربعاء 29 مايو الحالي، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 28 مايو.

وأشارت تداول إلى أن المرحلة الأولى ستمثل 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في مؤشر إم إس سي آي (MSCI).

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وأوضحت مورغان ستانلي في مراجعتها نصف السنوية للمؤشرات أنه سيجري إدراج 30 شركة سعودية في مؤشر الأسواق الناشئة، مبينة أن وزنها سيبلغ 1.42%. وأشارت في بيان لها في 14 مايو إلى أنه سيتم إجراء التغييرات ابتداء من 28 مايو الحالي.

وذكرت أن الخطوة الثانية والأخيرة ستكون مع مراجعة المؤشر الفصلي في أغسطس المقبل. ووفقا لبيان MSCI فإنه ستكون أكبر الإضافات إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مقاسة برسملة السوق الكاملة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للاتصالات (STC) ومصرف الراجحي.

وكانت «إم إس سي آي» قررت في يونيو الماضي، في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين، الأولى ستكون خلال المراجعة نصف السنوية في مايو الحالي، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر في أغسطس المقبل.

تمديد الإغلاق ليوم واحد