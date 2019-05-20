4101 وحدة لمستفيدي الإسكان التنموي في 5 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان اتفاقية مع شركة كاتيرا الأمريكية، لبناء أكثر من 4.1 آلاف وحدة سكنية في خمس مناطق من مناطق المملكة، بهدف توفير مزيد من الوحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي، وتلبية احتياج المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق المملكة. ويعد صندوق الرؤية سوفت بنك أحد كبار المستثمرين في شركة كاتيرا.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان وبحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، والمدير العام التنفيذي لشركة «سوفت بنك إس، بي، أي، أيه» السعودية.

ومثل الإسكان التنموي في الاتفاقية المشرف العام على البرنامج المهندس مازن الدوواد، ومن جانب شركة كاتيرا الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في الشركة آش باهاردواج.

التوسع في المناطق

وأوضح برنامج الإسكان التنموي أن الاتفاقية تأتي استمرارا لسلسلة من الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج خلال الفترة الماضية، وتستهدف بناء الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة، كاشفا عن أن هذه الاتفاقية ستعمل على توفير 4101 وحدة سكنية في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الجوف، القصيم)، إذ تشمل 2482 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و1043 وحدة سكنية في المدينة المنورة، و140 وحدة سكنية في الباحة، و191 وحدة سكنية في الجوف، وأخيرا 245 وحدة سكنية في منطقة القصيم.

ملاءمة احتياج الأسرة

ويأتي خيار البناء كأحد خيارات «الإسكان التنموي» لتوفير خيارات متنوعة من المساكن التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها الأسر، إضافة إلى خيارات أخرى منها توفير وحدات سكنية من السوق، وكذلك وحدات وزارة الإسكان الجاهزة والمتوفرة في عدد من مناطق المملكة.

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ويعد برنامج الإسكان التنموي إحدى مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينها من تملك المسكن المناسب أو الانتفاع به وفق احتياجاتها وقدراتها المادية، ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد جرى إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

اتفاقية لدعم مستفيدي الإسكان التنموي

بناء وحدات سكنية في 5 مناطق

المنفذ شركة كاتيرا الأمريكية

صندوق رؤية سوفت بنك أحد كبار مستثمري كاتيرا

الاتفاقية تتضمن 4101 وحدة سكنية

تتوزع على:

2482 وحدة في مكة المكرمة

1043 وحدة في المدينة المنورة

140 وحدة في الباحة

191 وحدة في الجوف

245 وحدة في القصيم