قوقل و3 شركات أمريكية لصناعة الرقائق توقف تعاملاتها مع هواوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أوقفت شركة قوقل إضافة إلى 3 شركات لصناعة الرقائق الالكترونية الأمركية (إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم) تعاملاتها مع شركة هواوي، امتثالا لقرار أصدرته الحكومة الأمريكية بإدراج الشركة الصينية على قائمتها التجارية السوداء.

وقالت وكالة بلومبيرج الإخبارية إن إيقاف إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم تعاملاتها مع هواوي سيدخل حيز التنفيذ فورا، وذلك بعد ساعات من إيقاف شركة قوقل أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع الشركة، باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة.

فقد فوري

وبموجب قرار قوقل، فإن هواوي سوف تفقد على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك متجر قوقل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الالكتروني جيميل، حسبما نقلته «البوابة العربية للأخبار التقنية».

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «هواوي تكنولوجيز إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها»، وفرضت قيودا على الفور تجعل من الصعب جدا بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

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توفير تحديثات

من جهتها قالت شركة هواوي في بيان إنها أسهمت بشكل أساسي في تطوير ونمو نظام أندرويد في جميع أنحاء العالم.

وأضافت «كوننا أحد الشركاء العالميين الرئيسيين لأندرويد، عملنا عن كثب مع منصة المصدر المفتوح التابعة لأندرويد لتطوير بيئة برمجيات استفاد منها المستخدمون والقطاع. سوف تواصل شركة هواوي توفير تحديثات الأمان وخدمات ما بعد البيع لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية من هواوي وهونر، بما في ذلك المنتجات التي تم بيعها أو لا تزال في المخازن على مستوى العالم».

وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل في العمل على بناء بيئة برمجيات آمنة ومستدامة، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم.

خطة طارئة

وستستمر هواوي في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجانا، وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها. وتقول قوقل إنه يوجد نحو 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم.

وذكرت هواوي أنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطة طارئة من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حال تم منعها من استخدام أندرويد. وقالت الشركة إن بعضا من هذه التكنولوجيا مستخدمة بالفعل في منتجات بيعت في الصين.