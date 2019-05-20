الضمان الصحي عضو في منظمة HL7 الدولية لتعزيز القدرات الرقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل مجلس الضمان الصحي التعاوني على عضوية منظمة المجموعة الدولية (HL7) المستوى السابع الصحي، كأول منشأة تنضم لهذه المنظمة على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الفنية لمجلس الضمان الصحي التعاوني المهندس وائل الدهاسي، أن هذه العضوية ستسهم في رفع مستوى معايير وإجراءات تبادل المعلومات الصحية وفق أعلى المعايير وأحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز تبادل البيانات بين مختلف التطبيقات الرقمية، لافتا إلى أن منظمة المستوى السابع الصحي هي منظمة غير ربحية تضم في عضويتها ما يزيد عن 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم، هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم، من خلال تبادل الخبرات و مراجعة الإجراءات والمعايير، واعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

وأضاف الدهاسي أن (HL7) تتمتع بمزايا عدة، منها مرونة التعامل مع المتطلبات الجديدة التي تتيح أفضل حلول الدعم لأنظمة التطبيقات الذكية، كما تسهم بخفض التكاليف المالية وتختصر وقت الأعمال، مضيفا أن عضوية منظمة المستوى السابع تأتي في وقت مهم جدا تبنى فيه منصة التعاملات الالكترونية التأمينية الصحية، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة التكامل بين الأنظمة الرقمية وتأسيس بنية تحتية للمعلومات الصحية، وفقا لأحدث المعايير العالمية.

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منظمة (HL7)

منظمة المستوى السابع الصحي منظمة غير ربحية تضم في عضويتها أكثر من 1600 عضو يمثلون 50 دولة على مستوى العالم، هدفها رفع مستوى معايير الصحة الرقمية على مستوى العالم، من خلال تبادل الخبرات ومراجعة الإجراءات والمعايير واعتمادها من قبل أعضائها بما يحقق التطور والتكامل بين التطبيقات والأنظمة الرقمية في المجال الصحي.

مزايا الانضمام للمنظمة

مرونة التعامل مع المتطلبات الجديدة

أتاحت أفضل حلول الدعم لأنظمة التطبيقات الذكية

المساهمة بخفض التكاليف المالية واختصار وقت الأعمال لقة لعناول يم وات لأفكارس

سوق التأمين الصحي بالمملكة