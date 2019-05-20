إدراج وبدء تداول «المراكز العربية» غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

حددت السوق المالية السعودية «تداول» غدا موعدا لإدراج وبدء تداول سهم «المراكز العربية» في السوق.

وقالت في بيان أمس، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المراكز العربية، ابتداء من يوم 22 مايو 2019، بالرمز 4321، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

Advertisements

وأنهت شركة «المراكز العربية» الأسبوع الماضي عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهمها بنجاح مع انتهاء فترة طرح الأسهم الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، والتي استمرت ليوم واحد فقط.

وشهدت عملية الطرح مشاركة 26.48 ألفا من المستثمرين الأفراد اكتتبوا في 5.7 ملايين سهم بسعر 26 ريالا للسهم، أي ما يعادل 6 % من الأسهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب البالغة 95 مليون سهم.

وبلغ حجم الطرح 2.5 مليار ريال باستثناء خيار الشراء، بينما يبلغ إجمالي حجم الطرح 2.8 مليار ريال، بما في ذلك 12.83 مليون سهم للتخصيص الإضافي، والتي تم تخصيصها وفقا لشروط خيار الشراء.

وستكون ممارسة خيار الشراء متاحة بشكل كلي أو جزئي بناء على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية «تداول» (فترة الاستقرار السعري).