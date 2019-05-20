الاقتصاد

الصين تشارك فى تمويل مطاحن تعمل بالطاقة الشمسية فى زامبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن برايت مابيبو رئيس الاتحاد التعاوني في زامبيا، أنه تم تشييد حوالي 1830 مطحنا يعمل بالطاقة الشمسية حتى الآن في مناطق متفرقة بالبلاد، مؤكدا أن الصين ساهمت في تمويل عمليات إنشاء تلك المطاحن بمبلغ قدره 200 مليون دولار.

وذكر مابيبو - في تصريح خاص بثته وكالة الأنباء الزامبية اليوم الاثنين - أن المطاحن الجديدة ستسهم في تقليل أسعار الدقيق،خاصة في المناطق الريفية حيث يتركز معظم صغار المزارعين هناك.. مُشيرًا إلى أنه تم إنشاء مراكز إقليمية ليقيم فيها العاملون بالمطاحن الجديدة، ومستودع لقطع الغيار التي تُستخدم في مصانع الطحن.

وشدد على أن العلاقات الزامبية - الصينية بدأت تؤتي ثمارها، الأمر الذي صار جليا بعد الانتهاء من إنشاء المطاحن التي تعمل بالطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد.

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