شكرا لقرائتكم أسهم البحرين تفقد 14 مليون دينار من قيمتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 18:24

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الاثنين) مسجلا الخسارة الثالثة عل التوالي بنسبة 0.16 في المئة تعادل 2.23 نقطة، هبوطا الى 1396.46 نقطة في مقابل 1398.69 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 4.43 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بنسبة 1.22 في المئة ما يعادل 8.81 نقطة الى 733.17 في مقابل 724.36 نقطة لليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 10.93 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 1.1 مليون سهم في مقابل 1.62 مليونا اليوم السابق بنسبة 31 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 170 ألف دينار في مقابل 238 ألف اليوم السابق بنسبة 29 في المئة، نفذت من خلال 52 صفقة في مقابل 43 صفقة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.66 بليون دينار بخسارة 14 مليون دينار نسبتها 00.16 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 11 شركة، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 4 شركات، واستقرت 4 شركات أخرى..

وجاء قطاع المصارف متصدراً البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 99 ألف دينار بحريني، شكلت 51 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 736 ألف سهم، نفذت من خلال 31 صفقة.

وحل سهم مصرف السلام في صدارة الأسهم بسيولة متداولة بلغت 46 ألف دينار، نسبتها 24 في المئة، من تداول 572 ألف سهم نفذت من خلال 8 صفقات، تلاه سهم الاهلي المتحد بسيولة 41 ألف دينار، نسبتها 21 في المئة.