شكرا لقرائتكم ارتفاع السيولة المتداولة في بورصة الكويت 15 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 17:32

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 15 في المئة الى 22 مليون دينار في مقابل 19 مليونا لليوم السابق فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 32 في المئة الى 5296 صفقة في مقابل 4005 صفقات، بينما تراجعت الكمية المتداولة 11 في المئة الى 76 مليون سهم في مقابل 85 مليوناً.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بنسبة 0.04 في المئة تعادل نقطتان، صعودا الى 6007 نقاط في مقابل 6005 نقاط اليوم السابق، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر خسارة بين المؤشرات نسبتها 1.10 في المئة تعادل 52 نقطة الى 4698 نقطة في مقابل 4750 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام 0.27 في المئة تعادل 15 نقطة الى 5561 نقطة في مقابل 5576 نقطة لليوم السابق.

وبالنظر الى أبرز الأسهم، نجد تحقيق سهم « المتكاملة » أكبر زيادة في السعر 1.45 في المئة، وصولاً إلى 558 فلس، من تداول 357 ألف سهم، بلغت قيمتها 195 ألف دينار.

وسجل سهم «بنك بوبيان» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 2 في المئة، هبوطا إلى 540 فلس، من تداول 1.65 مليون سهم، قيمتها 891 ألف دينار، نُفذت من خلال 347 صفقة.

وحقق سهم « وطني» أكبر سيولة متداولة بلغت 4.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 1.16 في المئة الى 957 فلس، من تداول 4.6 مليون سهم، جاءت من خلال 928 صفقة.