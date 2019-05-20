شكرا لقرائتكم تراجع أسعار 64 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 3 ساعات في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 17:08

سجلت 64 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الاثنين) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 28 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة أخرى، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 549 بليون ريال بخسارة 1.5 بليون نستبها 0.27 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 101 في المئة الى 449 مليون ريال في مقابل 224 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 70 في المئة الى 17.2 مليون سهم، في مقابل 10.1 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 56 في المئة الى 9830 صفقة في مقابل 6317 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 0.25 في المئة من قيمته، تعادل 25 نقطة، صعودا الى 9899 نقطة في مقابل 9873 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.89 في المئة.

وطاول الهبوط مؤشرات 5 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر العقارات بخسارة 4.87 في المئة الى 1624 نقطة، تلاه مؤشر الاتصالات الهابط 1.11 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر المصارف 0.86 في المئة الى 3685 نقطة.

وبلغت خسارة مؤشر الخدمات 0.66 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم بخسارة 0.54 في المئة، وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر النقل المرتفع 2.51 في المئة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 1.92 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر التأمين 0.43 في المئة.