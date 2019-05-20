الكهرباء تعلن الزيادات الجديدة في أسعار الشرائح.. غدًا

كتب - محمد صلاح:

تعقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن التعريفة الجديدة لأسعار بيع الكهرباء للعام المالي 2020-2019، المقرر تطبيقها بدءًا من يوليو القادم.

كان مصدر مسئول بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كشف عن انتهاء الجهاز من إعداد مقترحات الزيادة المتوقعة فى شرائح الكهرباء الجديدة والمقرر تطبيقها ابتداء من يوليو المقبل وتحصيلها على فاتورة أغسطس المقبل، تمهيدا لعرضها على وزارة الكهرباء التى ستقوم باستعراضها ومناقشتها مع مجلس الوزراء لإقرارها رسميًا.

وتهدف وزارة الكهرباء من زيادة أسعار...