51.5 مليار جنيه.. دفاع البرلمان توافق على موازنة وزارة الداخلية

كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها وذلك للعام المالي 2019-2020، والتى تقدر بـ 51 مليار و582 مليون جنيه.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت موازنة "الداخلية"، مع وضع عدة توصيات، خصوصًا وأن وزارة الداخلية تعد المسئولة عن الأمن الداخلي بالتعاون مع القوات المسلحة في تحقيق الأمن القومي الشامل لمصر، بما يتطلب توفير كل احتياجاتها وإعطاءها الأسبقية في تلبية مطالبها، على أن تقوم الداخلية بترتيب...
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