شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشروق وتوسعاتها بإجمالى مساحة 52 ألف و991 فدان، وفقا لاستخدامات الأراضى والاشتراطات البنائية.

وكانت وزارة الإسكان قد اعتمدت المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب قنا.

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وأكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة ، أن المساحة الكلية لمدينة غرب قنا تبلغ 8971.11 فدان، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 1400 فدان، وتم اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمدينة.

وأضاف أن موقع مدينة غرب قنا يتميز بوقوعه على شبكة طرق إقليمية تربطه بمختلف أجزاء المعمور المصرى، حيث تقع المدينة على الطريق الغربى قنا – القاهرة، ويتميز موقعها بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالى 8 كم، ومن المقرر أن تستوعب المدينة نحو 550 ألف نسمة.

وأضاف أنه تم إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية شبكات (صرف – مياه – رى - طرق) للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان بمدينة غرب قنا، شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية، لإحدى شركات المقاولات، بقيمة 1.1 مليار جنيه، وبمدة تنفيذ 18 شهراً، ويجرى التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير مصدر كهرباء دائم للمدينة بقدرة 40 م.ف.أ، والتنسيق مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربية لإعداد المستندات تمهيداً للطرح، ويجرى التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحى بقنا لتنفيذ خط مياه 8 بوصات، لتوفير مصدر مياه عاجل للمدينة.