شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 20-5-2019 والعملة الأوروبية تنخفض قليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر اليورو الأوروبى، انخفاضا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 20-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع السابق، ليبلغ سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 18.93 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر.

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى...

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.94 جنيه للشراء

19.09 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.93 جنيه للشراء

19.07 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

18.93 جنيه للشراء

19.07 جنيه للبيع

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.98 جنيه للشراء

19.28 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.98 جنيه للشراء

19.1 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.91 جنيه للشراء

19.07 جنيه للبيع