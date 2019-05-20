بنك الخليج يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الخليج (GBK) الانخفاض في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.99% بما يعادل -3.00 نقطة ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 300.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 290.0 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 290.00 ومستوى المقاومة 303.00 .
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