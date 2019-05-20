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شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة كل الطرق تؤدي إلى المزيد من الخسائر – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.62% بما يعادل -0.80 نقطة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 18.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.03 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.03 ومستوى المقاومة 18.00 .
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