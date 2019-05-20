شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) على انخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -3.00 نقطة ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 250.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 233.64 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 233.64 ومستوى المقاومة 250.00 .