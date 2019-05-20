شكرا لقرائتكم خبر عن السورية يتعرض للسقوط الحر – تحليل صباحي – 20-05-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC ) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤكد على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -13.14% بما يعادل -5.90 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 46.00 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم 34.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 46.00 .