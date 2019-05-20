شكرا لقرائتكم خبر عن اسمنت المدينة يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم اسمنت المدينة (3003) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -0.36 ريال .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 11.22 ، ليستهدف مستوى المقاومة 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.22 ومستوى المقاومة 12.00 .