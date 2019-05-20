شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شاكر (1214) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 8.47 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.61% بما يعادل -0.05 ريال ، وذلك في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7.47 ، طيلة ثبات المقاومة 8.67 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.92 ومستوى المقاومة 8.67 .