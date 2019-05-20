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شكرا لقرائتكم خبر عن عناية وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.20% بما يعادل -0.36 ريال ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 10.05 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7.81 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.05 ومستوى المقاومة 12.00 .
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