أسمنت حائل يتلون بالأحمر - تحليل صباحي - 20-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت حائل (3001) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.09% بما يعادل -0.27 ريال ، ليستند من جديد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد . Advertisements ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8.85 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.25 ومستوى المقاومة 8.85 .

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