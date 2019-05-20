شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت الجوف كل الطرق تؤدي إلى المزيد من الانخفاض – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.95% بما يعادل -0.15 ريال .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.25 ، طيلة ثبات المقاومة 7.78 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.40 ومستوى المقاومة 7.78 .