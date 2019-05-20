شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية ينخفض من جديد – تحليل صباحي – 20-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تأثر كسر سهم كهرباء السعودية (5110) لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، عاود السهم انخفاضه في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.62% بما يعادل -0.26 ريال ، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 16.40 ، ليستهدف مستوى الدعم 15.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.40 ومستوى المقاومة 16.40 .