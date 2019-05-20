شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى لزيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزارة التجارة والصناعة، أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى الإماراتى ليقوم بدوره فى دفع الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التبادل التجارى بين البلدين، فى ظل إعادة تشكيل المجلس جاء فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعزيز التعاون المشترك مع الجانب الإماراتى على المستويين التجارى والاستثمارى لا سيما وأن دولة الإمارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تتصدر الإمارات قائمة أهم الدول المستثمرة بالسوق المصري.

جاء ذلك خلال اللقاء أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الإماراتى -بعد إعادة تشكيله- برئاسة المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، وشارك فى اللقاء المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الامارات تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويين الإقليمى والعالمى، وأن مصر والامارات تمثلان نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل الاقتصادى المشترك فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الإستفادة من التوجه الحالى لدول القارة الأوروبية بإعادة توطين عدد من الصناعات كثيفة العمالة خارج القارة وهو الامر الذى يتيح إقامة مشروعات جديدة باستثمارات اوروبية إماراتية مشتركة على ارض مصر.

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ومن جانبه اشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى تطلع مصر لتحقيق مشاركة متميزة بمعرض أكسبو 2020 خاصةً وأن المعرض سيكون الأكبر فى التاريخ منذ بدء إقامة معارض الاكسبو قبل 40 عاماً حيث تستهدف المشاركة المصرية فى المعرض الترويج لمصر كواجهة استثمارية وملتقى اقتصادى مميز، مشيراً إلى أن التواجد المصرى بالمعرض يأتى نتيجة للإمكانات الجيدة للشركات المصرية والتى تؤهلها لأن تكون ضمن الشركات الاستثمارية الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يوفر المعرض العديد من الفرص الاستثمارية المهمة للشركات المصرية فضلًا عن الفرص التصديرية التى يوفرها المعرض وفرص التعاون مع الشركات المشاركة بالمعرض من كافة الدول العالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد المعرض العام المقبل إقبالاً كثيفاً حيث سيستقبل نحو 25 مليون زائر وأكثر من 200 مشاركة من دول وشركات ومؤسسات أكاديمية.

وبدوره أكد المهندس جمال السادات رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك أهمية بذل المزيد من الجهود من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال المصرى لتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين مصر والإمارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن معرض إكسبو دبى 2020 يمثل فرصة هامة للشركات المصرية لتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية فى مختلف المجالات.

وأشار الى انه جارى حالياً تشكيل الجانب الاماراتى بمجلس الاعمال المصرى الاماراتى، لافتاً الى انه من المخطط عقد اجتماع مشترك للمجلس بجانبيه خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وبدوره أشار محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى أن الإمارات تمثل محوراً هاماً لتعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر ودول الشرق الأوسط بصفة عامة ودول الخليج العربى بصفة خاصة، لافتاً إلى أن البنك لديه حالياً 5 فروع داخل الامارات وكذلك تم انشاء مركز اقليمى لادارة فروع البنك المنتشرة بعدد من الدول الخارجية مثل إيطاليا وروسيا والصين وفرنسا.