شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.16% خاسرا عدد 2.23 نقطة ليغلق عند مستوى 1396.46 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

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وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 1.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 169.6 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 20.96%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.25%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 4.70%، مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.39%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.