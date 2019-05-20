شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: إنتاج روسيا من الذهب 58.12 طن في يناير - مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية الروسية اليوم الاثنين، إن إنتاج الذهب في روسيا بين يناير ومارس هذا العام ارتفع إلى 58.12 طن من 51.61 طن قبل سنة.

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وقالت الوزارة إن الإنتاج في هذه الفترة تضمن 45.95 طن من الذهب المستخرج من المناجم مقارنة مع 39.78 طن قبل عام.

وقالت وزارة المالية في بيان إن إنتاج الفضة للأشهر الثلاثة الأولى من العام انخفض مقارنة بنفس الفترة من 2018، متراجعا إلى 223.28 طن من 250.76 طن.