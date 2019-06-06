بوتين: السعودية تريد سعرا أعلى للنفط

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سعر النفط بين 60 و65 دولارا للبرميل يناسب روسيا.

وأضاف بوتين، في تصريحات، أن السعودية تريد سعرا أعلى للنفط، ويجب أن يوضع في الحسبان انخفاض إنتاج النفط في إيران وفنزويلا، والمشكلات في ليبيا ونيجيريا.

واستطرد بوتين: لدينا خلافات بشأن السعر العادل للنفط، لكننا سنتخذ قرارا موحدا مع الزملاء في أوبك، مؤكدا: سنواصل علاقاتنا مع أوبك.