الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ليسجل 16.90 جنيها

كتبت أمنية جلال
سجل سعر الدولار تراجع اليوم الاثنين الموافق 20-5-2019، مسجلا انخفاضات جديدة مقابل الجنيه المصرى، ليواصل حالة التراجع التى يشهدها منذ عدة أسابيع، خاصة الأسبوع الماضى، الذى حقق فيه تراجعات متتالية بشكل يومى تقريباً على مدار الأسبوع.
انخفض سعر الدولار ليسجل 16.98 جنيه للشراء، و 17.09 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، فيما جاء متوسط السعر فى السوق المصرفى المصرى، والذى يعلنه البنك المركزى المصرى، بالغاً 16.98 جنيه للشراء، و 17.11 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.98 جنيه...
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