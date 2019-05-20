شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 13378 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 1995 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 16541 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 1519 نقطة. . Advertisements

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