شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الهولندي بالقاهرة: ريادة الأعمال "أكسجين" الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‫أكد السفير الهولندى بالقاهرة، لورانس ويستهوف، أن ريادة الأعمال تلعب دورا مهما فى اقتصادات مختلف دول العالم، لافتا لأهمية قمة ريادة الأعمال السابعة، التى ستعقد فى لاهاى بهولندا من 3 إلى 5 يونيو المقبل.

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بغرفة التجارة الأمريكية، بحضور توماس جولد برجر ، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق ، وكيل اتحاد الصناعات المصرية .

أضاف ويستهوف، أن ريادة الأعمال مهمة للاقتصاد المصرى ، وتمثل الأكسجين للاقتصاد لدورها الكبير فى نموه وتحريكه بجانب مساهمتها فى خلق فرص عمل للشباب.

وتشارك نحو 1200 شركة ريادة أعمال من مختلف دول العالم فى قمة لاهاى منها 7 شركات تم اختيارها من مصر من بين 400 شركة من أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.