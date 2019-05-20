شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة: نمو مستمر فى ريادة الأعمال بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏قال توماس جولد برجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، أن قمة ريادة الأعمال فى لاهاى هى الأولى فى أوروبا والسابعة عالميا.

وأشار فى مؤتمر صحفى بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، أن هذه القمة تعد الأكبر لأنه سيشارك فيها 400 شركة من أوروبا ومثلها من أمريكا ومثلها من أفريقيا والشرق الأوسط .

وردا على سؤال الخليج 365 حول مستقبل ريادة الأعمال فى مصر ، قال توماس إن أعداد رواد الأعمال فى مصر فى نمو مستمر عام بعد عام وهذا أمر إيجابى، وتابع: إننا بدورنا نساعد تلك الشركات ونؤمن بأهميتها للاقتصادات فى مختلف دول العالم، ولا سيما فى توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن مصر بحاجة لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن أغلب شركات ريادة الأعمال تكون فى مجال الخدمات والاتصالات وليست فى المجال الصناعى.

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