شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 20-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الريال السعودى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2019 وارتفاع سعر الريال السعودى مقابل الجنيه، لم يكن بشكل كبير، حيث إنه تراوح من قرش لقرشين على مستوى البنوك العاملة فى مصر، بالغاً 4.53 جنيه للشراء، و 4.55 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

وفيما يلى سعر الريال السعودى، وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد أن سجل متوسط سعره فى السوق المصرى 4.52 جنيه للشراء، و 4.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.53 جنيه للشراء

4.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.53 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.52 جنيه للشراء

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4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.46 جنيه للشراء

4.6 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.5 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.51 جنيه للشراء

4.55 جنيه للبيع