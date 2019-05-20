شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 4% متخليا مرة أخرى عن حاجز 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 4% بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتتخلى مرة أخرى عن حاجز النفسي عند 8,000$ ، حيث تحتاج أكبر عملة رقمية فى العالم إلى المزيد من الزخم الإيجابي ، حتى تتمكن من التداول بقوة فوق الحاجز النفسي ،وتنجح فى تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,835$ بانخفاض قدره 358$ بنسبة 4.4%،حيث سعر الافتتاح عند 8,193$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,199$ ، وأدنى سعر عند 7,771$.

حقق "البتكوين" يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 12.9% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، مع توقف عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 8,390$ لكل وحدة بتكوين ،بالتزامن مع دخول مراكز شرائية جديدة.

وحقق "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 17.7% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، مع استمرار نجاح سيطرت الثيران على تعاملات العملة الرائدة فى سوق التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 6 مليار$ إلى إجمالي 246 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وقفزت القيمة السوقية الأسبوع الماضي إلى إجمالي 264 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب /أغسطس 2018 ، قبل أن تتراجع بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

تراجعت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية من 60.52% الأسبوع الماضي ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، إلى حدود 57% يوم الاثنين ، فى علامة على تباطؤ الطلب الاستثماري.

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حيث تحتاج أكبر عملة رقمية فى العالم إلى المزيد من الزخم الإيجابي ، حتى تتمكن من التداول بقوة فوق حاجز 8,000$ ،وتنجح فى تسجيل مستويات أعلى جديدة خلال هذا العام.

من ناحية أخرى ،بدأت بورصة "Bitstamp" هذا الأسبوع تحقيقا حول أمر بيع كبير على عملة البتكوين تسبب فى الهبوط الحاد أواخر الأسبوع الماضي ، ولم تعلن البورصة حتى الآن أي تفاصيل أخرى حول هذا الأمر.

وفى بورصة BitMEX أيضا تم بيع 5000 بتكوين بسعر 6,200$ وهو ما دفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض الحاد فى البورصات الأخرى ،ويعتقد بعض خبراء التشفير أن أمر البيع قد يكون على سبيل الخطأ ،حيث يعتقد أن صاحب أمر البيع كان يريد التنفيذ على سعر 8,200$ وليس 6,200$.

وفى الولايات المتحدة أعلنت الأسبوع الماضي لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تأجيل قرارها مرة أخرى بخصوص الموافقة على إدراج وتداول صندوق البتكوين المتداولة فى البورصة " Bitwise".

دعم الطفرة الأخيرة فى أسعار العملات الرقمية عدد من الشائعات ،كان أحدها أن موقع eBay سيبدأ فى قبول الدفع بالعملات المشفرة ، غير إن الشركة نفت سريعا تلك الأنباء.

وقال المتحدث باسم eBay أن العملة المشفرة غير مقبولة كوسيلة للدفع على منصة الشركة ،ولا تعتبر جزءا من إستراتيجية الدفع الخاصة بنا.

من ناحية أخرى ،أوضح أحد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي ذكر أن العملات المشفرة ليس لها أي آثار على السياسة النقدية ،ولا أي تأثير مباشر فى الاقتصاد الحقيقي.