شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب تحت رحمة الحرب التجارية! والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفاض أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في شهر واحد يقلق الكثير من المستثمريين حيث قلت العوائد، كما قلت رغبة المتداوليين بالرهان مع اسعار الذهب. واجه الذهب المزيد من الساعات السيئة خلال جلسة التداول يوم الجمعة بسبب ارتفاع سعرالفائدة قصيرة الأجل إلى جانب الدولار الأمريكي استجابة لإزدياد مؤشر ثقة المستهلك وتسجيل اعلى مستوة له خلال 15 عام ليصل الى 102.4.

الاسواق في حالة قلق لان احتمالية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام قد تؤثر سلبًا على الذهب. كما ان محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ادى إلى دفع المتداوليين إلى وضع أكثر تشددًا وحرصاً بشأن الاحتياطي الفيدرالي والذي قد يهدد الذهب بسبب احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

"مصائب قوم عند قوم فوائد"

على الأرجح أن الأسواق ستهتم بتطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل والتي من المحتمل أن تغذي شهية المخاطرة. والتي في نهاية المطاف ستجعل من الذهب الملاذ الآمن الذي سيلجأ له المتداولين الفارين من المخاطر الحرب التجارية الذي بدوره سيرفع سعر الذهب.