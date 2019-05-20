شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال سبعة أيام مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، ويكبح تلك المحاولات استمرار المخاوف حيال احتمالات انفصال بريطانيا الفوضوي عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.2% حتى الساعة 07:59 جرينتش،ليتداول عند 1.2755$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2728$،وسجل الأعلى عند 1.2757$ ، والأدنى عند 1.2724$.

فقد الجنيه يوم الجمعة نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ آب/أغسطس 2018 ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2714$.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم، فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" نسبة 2.2% مقابل العملة الأمريكية "الدولار" ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الأول /أكتوبر 2017.

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تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الكبيرة إلى الصعود القوي للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، بالتزامن مع تصاعد المخاوف حيال "بريكست".

زادت الضغوط على رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" خلال الفترة الأخيرة ، والمطالبة بتقديم استقالة والدعوة لانتخابات عامة مبكرة ، خاصة بعد الفشل فى التوصل لاتفاق نهائي مع حزب العمال المعارض على صياغة موحدة حول اتفاق انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

حيث يرغب الساسة فى المملكة المتحدة عدم إضاعة المزيد من الوقت قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأوروبي فى الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر القادم ، الموعد الرسمي الجديد لمغادرة البلاد الاتحاد الأوروبي.

وتستعد "تيريزا ماي" لطرح الاتفاق حول "بريكست" للتصويت عليه داخل البرلمان البريطاني أوائل الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام ،بعدما تم رفضه سابقا ثلاث مرات.

والموقف المتشدد للبرلمان البريطاني دفع الاتحاد الأوروبي إلى تأجيل موعد المغادرة من 29 آذار/مارس إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر ، من أجل منح رئيسة الحكومة البريطانية المزيد من الوقت لترتيب الأوضاع الداخلية حول اتفاق الانفصال ،والحصول على موافقة البرلمان.