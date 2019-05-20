شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في أكثر من شهرين ونصف أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة من الأدنى له منذ مطلع شباط/فبراير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم في مطلع هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 06:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.5% إلى مستويات 110.16 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.10، بعد أن حقق الزوج الأعلى له منذ السابع من أيار/مايو الجاري عند 110.32، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 110.02.

Advertisements

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أظهرت اتساعاً 0.5% دون تغير يذكر عن قراءة الربع الرابع الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.1% مقابل 1.6% في للربع الرابع، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.6% مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر آذار/مارس والتوقعات عند 0.9% ومقابل ارتفاع 0.7% في شباط/فبراير، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 4.3% مقابل 4.6%، بينما تراجع معدل استغلال الطاقة 0.4% مقابل ارتفاع 1.0%.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا في وقت لاحق اليوم حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الفيدرالي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الخطاب المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الثلاثاء في مؤتمر الأسواق المالية في فلوريدا تحت عنوان "تقييم المخاطر لنظامنا المالي".