شكرا لقرائتكم خبر عن اللايتكوين تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أحدى عشرة شهراً مع أولى جلسات هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بقرابة 2.6$ اليوم الاثنين لتعكس ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 12 من حزيران/يونيو الماضي ضمن عمليات تصحيحية لمكسبها الموسعة الأخيرة في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لإبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم وإطلاق بورصة شتوتجارت الألمانية عقود آجلة للعملة الرقمية اللايتكوين (إل-تي-سي) للتداول عليها.

وفي تمام الساعة 05:59 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.72% إلى مستويات 92.42$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 94.91$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 94.91$، بينما حققت الأدنى لها عند 90.27$، وتبلغ القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 5.71$ مليار.

هذا وقد حققت اللايتكوين مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي مع ارتفاعها الأسبوع الماضي بأكثر من 12% ولا تزال تعكس مكاسب شهرية بقرابة 26% وتعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية هذا العام عقب الخسائر الموسعة لتلك الأصول العام الماضي.

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ونود الإشارة لكون العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين استفادت الأسبوع الماضي من إبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم سيمكن مستخدمي العملة الرقمية المشفرة من توفير ما يصل إلى أربعين بالمائة من تكاليف حجوزات الفنادق الخاصة بهم عن طريق تطبيق لواف-والت والذي يعد تطبيق محفظة لنظام تشغيل الاندرويد والـأي-أو-أس للايتكوين.

كما استفادت أيضا اللايتكوين آنذاك من إطلاق بورصة شتوتجارت التي تعد ثاني أكبر بورصة في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو خدمات التداول على الأوراق المالية المتداولة في البورصة "أي-تي-إن-أس" لكل من اللايتكوين (إل-تي-سي) والربيل (إكس-إر-بي) في مطلع الأسبوع الماضي، حيث أعلنت البورصة الألمانية يوم الاثنين الماضي أن شركة إكس-بي-تس بروفيدر ومقرها السويد ستصدر أربعة أوراق مالية.

ونود الإشارة لكون، تلك الأوراق المالية ستتبع أسعار اللايتكوين والربيل في علاقتهم باليورو والكرونا السويدي، وقد تم أتاحت خدمات التداول وعمليات البيع والشراء عليهم، ويذكر أن "أي-تي-إن-أس" هو عبارة عن سند دين غير مضمون يتم تداوله في البورصة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة :إي-تي-أف-أس" تسمح هذه المنتجات للمستثمرين بالمضاربة على تلك الفئات من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية دون شرائها بشكل مباشر.

وفي سياق أخر، فقد أفادت بعض التقرير في وقت سابق من هذا الشهر أن الايتكوين تعتزم أطلق محفظة لوحيه بالتعاون مع كوبو، وذلك عقب كشف مؤسسة لايتكوين عن خططتها للتعاون مع منصة كوبو لمحافظ العملات الرقمية لإنشاء جهاز للمستخدمين يجعلهم قادرين على تأمين أرقامهم السرية لعملاتهم، ومن المتوقع أن تكون تلك المحفظة اللوحية مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للماء، النار والتآكل وقد تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي 49$.