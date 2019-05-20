شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها منذ مطلع هذا الشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الثالث من أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1152 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1160، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1151، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1168.

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هذا ويترقب الأسواق حالياً من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس نمو 0.4% مقابل انكماش 0.1% في آذار/مارس الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر استقرار النمو عند 2.4% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 24.2 مليار يورو مقابل 26.8 مليار يورو في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى الكشف عن التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني، بخلاف ذلك فقد نوه نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني يوم الجمعة أنه يرى أن خفض الضرائب سيخفض عائد السندات، الديون وعجز الموازنة.

على الصعيد الأخر، يتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاردا في وقت لاحق اليوم حيال إستراتيجية سياسة الاحتياطي الفيدرالي، الأدوات وممارسات الاتصال في الحدث الذي يستضيفه بنك نيويورك الفيدرالي، وبخلاف ذلك، فقد أفاد البيت الأبيض الجمعة الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تأجيل إقرار الرسوم الجمركية على واردات السيارات لبلاده لمدة ستة أشهر.